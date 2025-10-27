Fin de semana electoral: sancionaron a 95 conductores alcoholizados

Durante el fin de semana que pasó y que se llevó a cabo la actividad electoral en todo el país, la Policía Vial de Salta controló más de 8.000 vehículos en puntos de fiscalización, fijos y móviles, en rutas provinciales, nacionales y calles de toda la provincia. Los funcionarios detectaron a 1.062 infractores a las normativas viales en su mayoría por incumplir la Ley Nacional de Tránsito.

Además realizaron 4.815 test de alcoholemia, que les permitió sancionar a 95 conductores que circulaban con graduación alcohólica.

La policía continuará fortaleciendo las tareas de prevención con el objetivo de generar un cambio de conducta en la ciudadanía y disminuir los índices de siniestralidad en la provincia.

