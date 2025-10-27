Fecha de sueldos de empleados provinciales de Salta, Tucumán y Santiago del Estero
27/10/2025
Salta:
- Viernes 31 de octubre: se realizará el depósito de la Compensación Transitoria Docente.
- Sábado 1 de noviembre: se efectuarán los depósitos de los sueldos para todos los sectores del Estado provincial, incluyendo las áreas de salud pública, seguridad, educación, administración central y organismos descentralizados.
Santiago del Estero:
- Jueves 30 estará habilitado el pago para las personas con DNI finalizados en 0, 1, 2, 3 o 4.
- Viernes 31 percibirán sus haberes quienes tienen documentos con los números 5, 6, 7, 8 o 9.
Tucumán:
- Miércoles 29 de octubre
- Sistema Provincial De Salud (Si.Pro.Sa.)
- Instituto Provincial De La Vivienda
- Instituto Provincial De Lucha Contra El Alcoholismo
- Jueves 30 de octubre
- Seguridad (Dpto. Gral. De Policía-Direc. Gral. De Institutos Penales)
- Administración CENTRAL
- Defensoría Del Pueblo
- Tribunal De Cuentas
- Tribunal Fiscal De Apelación
- Poder Legislativo
- Dirección Provincial De Vialidad (D.P.V.)
- Comunas Rurales
- Viernes 31 de octubre
- Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema De Just.-Just. Paz Legal)
- Ministerio Público Fiscal
- Ministerio Pupilar y de La Defensa
- Municipios del Interior
- Dirección Recursos Hídricos
- Ente Autárquico Tucumán Turismo
- Ente Cultural De Tucumán
- Instituto Provincial Acción Cooperativa Y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)
- Servicio Provincial De Agua Potable Y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)
- Ente Único De Reg.De Servic.Pub.Pcial. (E.R.S.E.P.T.)
- Instituto Desarrollo Productivo
- Ente Infraestructura Comunitaria
- Inst.Promoción Del Azúcar Y Alcohol
- Ente Autarq.Teatro Merdedes Sosa
Más sobre: Salta.
Deja una respuesta
Noticias relacionadas