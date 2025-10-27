Fecha de sueldos de empleados provinciales de Salta, Tucumán y Santiago del Estero

27/10/2025

Salta:

  • Viernes 31 de octubre: se realizará el depósito de la Compensación Transitoria Docente.
  • Sábado 1 de noviembre: se efectuarán los depósitos de los sueldos para todos los sectores del Estado provincial, incluyendo las áreas de salud pública, seguridad, educación, administración central y organismos descentralizados.

Santiago del Estero:

  • Jueves 30 estará habilitado el pago para las personas con DNI finalizados en 0, 1, 2, 3 o 4.
  • Viernes 31 percibirán sus haberes quienes tienen documentos con los números 5, 6, 7, 8 o 9.

Tucumán:

  • Miércoles 29 de octubre
    • Sistema Provincial De Salud (Si.Pro.Sa.)
    • Instituto Provincial De La Vivienda
    • Instituto Provincial De Lucha Contra El Alcoholismo
  • Jueves 30 de octubre
    • Seguridad (Dpto. Gral. De Policía-Direc. Gral. De Institutos Penales)
    • Administración CENTRAL
    • Defensoría Del Pueblo
    • Tribunal De Cuentas
    • Tribunal Fiscal De Apelación
    • Poder Legislativo
    • Dirección Provincial De Vialidad (D.P.V.)
    • Comunas Rurales
  • Viernes 31 de octubre
    • Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema De Just.-Just. Paz Legal)
    • Ministerio Público Fiscal
    • Ministerio Pupilar y de La Defensa
    • Municipios del Interior
    • Dirección Recursos Hídricos
    • Ente Autárquico Tucumán Turismo
    • Ente Cultural De Tucumán
    • Instituto Provincial Acción Cooperativa Y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)
    • Servicio Provincial De Agua Potable Y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)
    • Ente Único De Reg.De Servic.Pub.Pcial. (E.R.S.E.P.T.)
    • Instituto Desarrollo Productivo
    • Ente Infraestructura Comunitaria
    • Inst.Promoción Del Azúcar Y Alcohol
    • Ente Autarq.Teatro Merdedes Sosa

