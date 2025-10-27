El móvil odontológico municipal vuelve a brindar servicio a los alumnos de la Universidad Nacional de Salta

Durante la presente semana la unidad móvil de odontología de la municipalidad de salta visitará nuevamente la Universidad Nacional de Salta (UNSa).

Los profesionales brindarán atención desde el lunes 27 hasta el viernes 31 de octubre de 8 a 13 hs. El móvil se ubicará frente al rectorado.

Se otorgarán 25 turnos diarios para cada Facultad que serán distribuidos por la Secretaría de Bienestar Universitario (SBU) y Subsecretaria de Asuntos Estudiantiles (SAE).

Los estudiantes sin obra social podrán acceder al servicio gratuito, se realizarán tratamientos, restauraciones, se atenderán urgencias y otros.

