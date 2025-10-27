Autoridades de la Mesa de Enlace Nacional en la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy

La Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy recibió la visita de las principales autoridades de la Mesa de Enlace nacional, integrada por la Federación Agraria Argentina (FAA), Coninagro y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

Durante la recorrida por las instalaciones ubicadas en Perico (Jujuy), los representantes nacionales conocieron el funcionamiento del acopio, la planta de proceso, la cámara de vacío y la sala de inspección, donde pudieron observar el trabajo que se realiza en cada etapa de la cadena productiva.

Participaron del encuentro Andrea Sarnari, presidenta de la FAA; Lucas Mañano, presidente de Coninagro; y Carlos Castagnani, presidente de CRA.

La comitiva fue recibida por miembros del Consejo de Administración de la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy, entre ellos: Silvia Lorena Zazzarini, secretaria; Miguel Ángel Testa, gerente general; Rubén Alejandro Carattoni, tesorero; Gabriel Pérez, gerente de Recursos Humanos; y los vocales Agustín Alejandro Carrera, Francisco Nicolás Lamas, Federico Alfredo Vidmar y Daniel Omar Ance.

Durante la reunión se abordaron temas vinculados a la situación productiva actual y a los principales desafíos del sector tabacalero, tanto a nivel nacional como provincial, destacando la necesidad de fortalecer las políticas de apoyo a la producción, la competitividad y la sostenibilidad del cultivo.

Desde la Cooperativa destacaron la importancia de este encuentro como un espacio de diálogo y articulación institucional.

“Seguimos fortaleciendo vínculos con las entidades representativas del campo argentino y reafirmando nuestro compromiso con los productores jujeños y con el desarrollo del tabaco argentino”, señaló el Consejo de Administración de la Cooperativa.

Más sobre: Jujuy.



