Paso a paso como se vota con la Boleta Única de Papel
26/10/2025
Hoy 26 de octubre los argentinos votamos mediante la Boleta Única de Papel (BUP), es decir, una sola boleta que incluye en un mismo papel a todos los candidatos, categorías de cargos, y partidos políticos que deberán ser elegidos.
- Llegando al lugar de votación
Entre las 8:00 y las 18:00 horas deberás dirigirte al local de votación. Podés consultar dónde votás a través de la web o en la app Mi Argentina. Al llegar a tu mesa deberás entregar el documento de identidad a la autoridad de mesa.
- Entrega de la BUP
El presidente de mesa desprenderá la Boleta Única Papel del talonario, la firmará y te la entregará junto con un bolígrafo para que accedas a la cabina de votación.
- BUP
En la boleta vas a encontrar las listas de cada fuerza política separadas en columnas verticales y cada categoría de cargos separadas en filas horizontales.
- Elegí
Marcá con el bolígrafo la opción de tu preferencia en el recuadro correspondiente. Una por categoría.
- Emití tu voto
Doblá la boleta siguiendo las indicaciones en su dorso de manera que quede visible la firma de la autoridad de mesa y que tu voto permanezca oculto.
Te dirigís a la mesa, introducís la boleta en la urna y firmás el padrón.
