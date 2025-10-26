Más de 5 mil policías brindan la cobertura de seguridad por las Elecciones Nacionales Legislativas

La Policía de Salta lleva adelante el Operativo de seguridad por las Elecciones Legislativas Nacionales 2025 con la participación de más de 5 mil policías en la provincia.

Desde las 7 hs de hoy 26 de octubre efectivos realizarán la cobertura externa en los más de 500 lugares habilitados para votar, de los cuales 179 están monitoreados con las cámaras de seguridad de los Centros de Videovigilancia, patrullajes en sedes del Correo Argentino y Centros de Transmisión de datos, acompañamiento en el traslado de urnas al Centro de Cómputos, y continuarán con el control del cumplimiento de la veda electoral, entre otras acciones a fin de prevenir ilícitos en pos que la jornada se realice con normalidad.

Ante la detección de cualquier incumplimiento al Código Electoral Nacional la comunidad podrá reportarlo al Sistema de Emergencias 911.

Sec. Prensa Salta

