Por orden judicial, la ANDIS restableció pensiones por invalidez suspendidas

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dispuso el restablecimiento de las pensiones no contributivas por invalidez laboral que habían sido suspendidas, en cumplimiento de una orden judicial. La decisión fue formalizada mediante la Resolución 12621/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial y firmada por el interventor del organismo, Alejandro Alberto Vilches.

La medida se adopta luego de que el jueves pasado el Juzgado Federal de Catamarca N° 2, en el marco de la causa “Defensor del Pueblo y otro c/ ANDIS s/ acción de amparo Ley 16.986 c/ cautelar”, resolviera hacer lugar a una medida cautelar presentada por el Defensor del Pueblo de Catamarca, Dalmacio Mera, en representación de un colectivo de pensionados de esa provincia.

El fallo ordenó a la ANDIS restablecer en un plazo de 24 horas todas las pensiones suspendidas, pagar los haberes retenidos y abstenerse de continuar las auditorías o disponer nuevas suspensiones mientras no haya una sentencia definitiva.

*con información de Ámbito

