Recuperan vehículos que presentaban solicitudes judiciales en Salta, Jujuy, Córdoba y Buenos Aires

La Dirección General de Investigaciones de la Policía de Salta, realizó distintos procedimientos en la provincia y logró recuperar 13 vehículos, con pedido de secuestro por robos, hurtos o retención indebida.

Los procedimientos se realizaron en Capital, General Güemes, Metán y Embarcación. Se registraron personas detenidas.

Es así que lograron detectar y secuestrar 2 camionetas, 5 autos y 6 motos con requerimientos judiciales de Salta, Jujuy, Córdoba y Buenos Aires.

Policía Salta

