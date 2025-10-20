En el estadio Martearena presentarán el Torneo de "Fútbol de los Barrios 2025"

Mañana a las 20 hs, en el estadio Martearena de la capital salteña, se llevará a cabo la presentación oficial del Torneo de Fútbol de los Barrios 2025 de Capital. Con entrada gratuita se desarrollará el acto de apertura y se realizará la entrega simbólica de indumentaria deportiva a los planteles que formarán parte de esta nueva edición.

El evento contará con la presencia de autoridades provinciales, dirigentes barriales y delegaciones de los equipos participantes

Además, el programa contempla la disputa de dos partidos inaugurales, que marcarán el inicio formal del certamen. El primer partido será Villa Primavera vs. Norte Grande y el segundo partido lo jugarán Barrio Lavalle vs. Autódromo.

El torneo reunirá a 34 equipos masculinos y femeninos, consolidándose como uno de los eventos deportivos más importantes del calendario social y comunitario de la provincia.

