Autoridades de una escuela denuncian a una madre por abandono y lesiones en perjuicio de sus hijos

La justicia de Salta juzgará a una mujer de 37 años por los delitos de abandono de persona y lesiones leves culposas en perjuicio de sus cuatro hijos menores de edad.

En una audiencia flexible y multipropósito, la jueza María Cecilia Flores Toranzos, admitió las pruebas ofrecidas por las partes y remitió las actuaciones para que se sortee juez o jueza y se fije fecha de la audiencia de debate.

La mujer fue denunciada por las autoridades de las escuelas adonde concurrían los menores y por la Asesora de Incapaces que intervino en el caso.

La vicedirectora del colegio Juan Calchaquí refirió que se enteró por una de sus alumnas, de 15 años, que su madre no la cuidaba a ella ni a sus hermanos, volvía a altas horas de la noche, no les da de comer y solía pegarles.

La alumna le contó que una vecina se estaba haciendo cargo de ellos, dándoles de comer algunos días a la semana, y que una de sus hermanas menores estaba internada en el hospital Materno Infantil por una infección en la cabeza.

La docente activó el protocolo correspondiente y se elevó nota a la Asesoría de Menores e Incapaces 6 para su intervención.

En la causa también constan declaraciones de vecinos que dieron cuenta del abandono que sufrían los niños.

