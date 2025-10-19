Segunda vuelta: la comunidad Boliviana de Salta vuelve a las urnas para elegir Presidente

Bolivia vuelve a las urnas este domingo 19 de octubre, en segunda vuelta, para elegir nuevo Presidente. Los bolivianos votarán en todo el territorio nacional y en otros 22 países.

El padrón electoral boliviano habilita a 7.937.138 votantes, quienes decidirán qué autoridades conducirán el Estado Plurinacional en los dos cargos principales.

En la capital salteña los ciudadanos bolivianos, votan en el Colegio Secundario Benajamín Zorrilla, sito en Bartolomé Mitre 349, casi esquina Gral Guemes, de 8 a 16 hs.

Consultar mesa de votación: https://yoparticipo.oep.org.bo/auth/signin

