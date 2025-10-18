Jujuy: Maimará fue elegido como uno de los Mejores Pueblos Turísticos del Mundo 2025

El pueblo de Maimará (Jujuy) , ha conquistado la máxima distinción internacional siendo ganador del certamen Best Tourism Villages (BTV) 2025 de ONU Turismo.

El anuncio se realizó en Huzhou, China, consolidando la posición de la provincia en el mapa turístico global al lograr este sello en 2025.

ONU Turismo, máximo organismo internacional que representa al sector turístico, otorga este galardón a los pueblos que son referentes en el desarrollo sostenible, la preservación cultural y la gestión responsable del turismo rural.

Con apenas 3.500 habitantes, Maimará conjuga la fuerza de las tradiciones ancestrales andinas con una naturaleza imponente. El pueblo es famoso por la Paleta del Pintor, una espectacular formación montañosa multicolor que lo convierte en uno de los paisajes más fotografiados del noroeste argentino. La comunidad maimareña ha sido clave en este reconocimiento, preservando su carácter agrícola y sus costumbres. Los visitantes encuentran en sus calles de adobe y en su gastronomía andina una experiencia de turismo auténtico, que invita a conectar con la esencia de la vida rural.

Federico Posadas, Ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, destacó la magnitud del premio: "Que Maimará sea reconocido entre los mejores pueblos turísticos del mundo por ONU Turismo es un orgullo inmenso. Este logro, que se impone ante una competencia global de 270 pueblos y 65 países, reafirma que Jujuy es un destino de clase mundial. Después de Caspalá en 2021, Maimará nos enorgullece y demuestra nuestra capacidad de ofrecer experiencias auténticas, profundamente conectadas con nuestra cultura y tradiciones. Maimará es orgullo de Jujuy y de toda la Argentina."

Con la distinción de Maimará, la provincia de Jujuy se reafirma como líder en el turismo rural sostenible de Argentina. El pueblo se suma ahora a la Red Best Tourism Villages, un espacio internacional de intercambio que impulsará aún más su desarrollo.

