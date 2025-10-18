Dos mochileros detenidos con más de 55 kilos de cocaína en una zona montuosa

Gendarmes del Escuadrón 52 "Tartagal" realizaban tareas de patrullaje nocturno en un sector montuoso conocido como “La Porcelana”. Durante el recorrido, los efectivos percibieron ruidos provenientes de la vegetación que indicaban el desplazamiento de personas, sin lograr visualizarlas debido a la falta de luz natural.

Al encontrarse ante un presunto hecho ilícito y considerando que se trataba de caminos secundarios utilizados habitualmente para evadir controles, los uniformados dieron la voz de alto en nombre de la Fuerza.

Tras aprehender a dos personas que transportaban cuatro mochilas, los funcionarios abrieron las mismas y extrajeron de su interior, 53 paquetes rectangulares con características similares a las utilizadas para el traslado de estupefacientes.

Personal de Criminalística y Estudios Forenses efectuaron el pesaje y las pruebas de campo Narcotest, que arrojaron resultado positivo para cocaína, totalizando 55 kilos 200 gramos.

Con intervención del Magistrado interviniente, detuvieron a dos personas y la incautación de la droga.

GNA

