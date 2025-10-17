Último Asesoramiento Notarial Gratuito del año en el Colegio de Escribanos de Salta

El Colegio de Escribanos de Salta (CES) realizará este martes 21 de octubre el último Asesoramiento Notarial Gratuito del año, una iniciativa de responsabilidad social organizada íntegramente por la institución y llevada adelante gracias al voluntariado de los escribanos matriculados.

Esta jornada marca el cierre del ciclo anual de asesoramientos gratuitos, que se desarrolla el tercer martes de cada mes desde mayo, en la sede del Colegio, ubicada en Mitre 384 (Salta Capital), con turnos previos y atención de 9 a 11 h.

En noviembre, el CES llevará adelante las Jornadas de Asesoramiento Comunitario Federal, una actividad impulsada por el Consejo Federal del Notariado Argentino, que se realizará en simultáneo en todo el país. Será el 8 de noviembre, en horas de la mañana.

Turnos para el 21 de octubre

Los interesados pueden solicitar su turno para el asesoramiento del próximo 21 de octubre, deberán comunicarse al teléfono 4311-559 o por WhatsApp (solo mensajes) al 387-6137822, de 8 a 13 h.

Los cupos son limitados, por lo que se recomienda gestionar el turno con anticipación.

Durante el encuentro, los ciudadanos podrán realizar consultas notariales gratuitas sobre temas como:

régimen patrimonial del matrimonio, uniones convivenciales y pactos de convivencia;

protección de la vivienda familiar, donaciones y testamentos;

compraventa de inmuebles, contratos y sociedades;

planificación sucesoria, directivas anticipadas de salud, medidas de autoprotección;

autorizaciones para conducir y para viajar con menores, entre otros.

A través de estas acciones, el Colegio reafirma su compromiso con la comunidad, ofreciendo un espacio de orientación jurídica gratuita y promoviendo el acceso al conocimiento notarial para todos los salteños.

