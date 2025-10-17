Salta presentó el Programa Provincial de Prevención de Violencia en las Escuelas

La ministra de Educación de Salta, Cristina Fiore Viñuales, presentó hoy el Programa Provincial de Prevención de Violencia en las Escuelas como una estrategia integral para una problemática que tiene orígenes sociales, pero tiene impacto en las comunidades educativas.

Los ejes del programa son: creación de la Unidad Provincial de Apoyo a la Comunidad Educativa (UPACE) para una respuesta inmediata, creación de un Observatorio para la medición y evaluación; duplicación de la cantidad de recursos humanos afectados a esta tarea y una inversión superior a los $4.100 millones.

La nueva estrategia se articula en torno a la centralización de programas y la creación de nuevas estructuras para dar una respuesta inmediata; y redistribución de recursos humanos.

Estos nuevos mecanismos que se pondrán en funcionamiento de manera progresiva duplican la capacidad operativa del Ministerio.

La UPACE tiene como objetivo la asistencia inmediata tras la ocurrencia de un hecho y actuará como el primer eslabón para activar en caso de ser necesario los protocolos del Programa de Orientación Escolar.

"El camino que hemos elegido es el de tratar de trabajar para que esos episodios se minimicen. Con una inversión superior a los 4.100 millones de pesos y 500 profesionales en campo, damos inicio a una nueva etapa de abordaje de la problemática," señaló la ministra Fiore.

El subsecretario de Políticas Socioeducativas Alejandro Williams Becker indicó que “hay un eje que es la corresponsabilidad familia-escuela qué tiene que ver con restablecer vínculos y prevenir riesgos en donde también estará focalizado este trabajo”.

Sec. Prensa Salta

*imagen ilustrativa

Más sobre: Educación.



