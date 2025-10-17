Más de 400 policías afectados a la seguridad del partido entre Gimnasia y Tiro vs Estudiantes de Rio Cuarto

En el marco del "Torneo Nacional 2025", la Policía de Salta diagramó la cobertura de seguridad para el encuentro futbolístico entre Gimnasia y Tiro vs. Estudiantes de Rio Cuarto (Córdoba), que se disputará mañana desde las 22.00 horas, en el Estadio David Michel Torino, de la capital salteña.

El dispositivo está planificado en tres fases y contará con la participación de más de 400 efectivos pertenecientes a unidades especiales, áreas operativas e investigativas de los Distritos de Prevención 1 de Capital.

Las puertas estarán habilitadas a partir de las 20.30 horas, por lo cual se solicita al público la asistencia con antelación. Se utilizarán aplicativos de identificación y verificación de antecedentes personales mediante el Sistema Informático de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos. Además, se implementarán filtros de control donde se requerirá DNI y tickets de entrada en formato físico.

No se podrá ingresar con pirotecnia, paraguas ni elementos que representen riesgo para la integridad física de las personas.

