Investigan un incidente en el vehículo donde circulaba el candidato a Senador, Juan Manuel Urtubey

Según consta en la denuncia policial, el hecho ocurrió durante la mañana de este jueves, cuando el candidato a Senador por Salta y exgobernador provincial, Juan Manuel Urtubey, circulaba junto a otras tres personas, en una camioneta por la ruta provincial 5, proveniente de la ciudad de Orán, hacia la localidad de General Pizarro. Como consecuencia del impacto, el vidrio de la ventanilla trasera izquierda, sufrió una rotura.

Al radicarse la denuncia en la Comisaría de San Lorenzo, se dió intervención a la Delegación Fiscal de esa localidad, desde donde inició una averiguación preliminar y entre las primeras medidas, se dispuso que personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, realice las pericias pertinentes en el vehículo, para establecer si los daños sufridos se corresponden con un proyectil de arma de fuego y realizar un análisis de la posible trayectoria.

