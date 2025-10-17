El Registro Civil realizará trámites de DNIs en la Feria San Martín y barrio San Silvestre de la Capital

La titular del Registro Civil de Salta, Fernanda Ubiergo, informó que mañana sábado 18 de octubre se realizará un operativo de identificación en la Feria San Martín, ubicada en avenida San Martín 1265.

El móvil comenzará a atender a partir de las 9 de la mañana, donde se entregarán 70 turnos por orden de llegada.

Asimismo, se llevará a cabo un operativo de identificación en el Centro Vecinal del barrio San Silvestre, ubicado en avenida San Martín al 3500.

Costos y medios de pago

El trámite regular del DNI tiene un costo de $7.500, mientras que la modalidad exprés asciende a $18.500. En cuanto al pasaporte, el trámite común cuesta $70.000 y la versión exprés, $150.000.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, de acuerdo con la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) en conjunto con ANSES al momento de iniciar el trámite.

Se recuerda que todos los pagos deben realizarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.

Sec. Prensa Salta

Más sobre: Salta.



