ANSES: pagos del hoy jueves
16/10/2025 - Actualizado: 15/10/2025
Hoy jueves 16 de octubre finalizan los pagos de la Asignación por Prenatal y continúan los de las jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo. Todos incluyen el aumento por movilidad del 1,88 por ciento.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- Titulares de jubilaciones y pensiones mínimas con documentos concluidos en 6 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- Titulares con documentos terminados en 6.
Asignación por Embarazo
- Titulares con documentos finalizados en 4.
Asignación por Prenatal
- Titulares con documentos concluidos en 8 y 9.
