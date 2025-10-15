Un análisis determinó que el agua en Aguaray es apta para el consumo de la población

El Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta informó que los análisis realizados sobre muestras de agua en la localidad de Aguaray confirmaron que el suministro es apto para el consumo humano.

Los estudios se realizaron en el marco de los controles periódicos que se llevan adelante en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de verificar la calidad del servicio y resguardar la salud de los usuarios.

El presidente del Ente, Dr. Carlos Saravia, explicó que “los resultados obtenidos son positivos y ratifican que el agua que se distribuye en Aguaray cumple con los parámetros establecidos".

