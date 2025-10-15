Momento tenso, Feinman a Milei:"el economista es usted. Usted es especialista en crecimiento con y sin dinero, presidente !"

A poco de las elecciones y en su regreso de Estados Unidos, el presidente Javier Milei volvió a animarse a dar un entrevista en vivo, esta vez con Eduardo Feinmann, pero no puedo evitar mostrarse entre incómodo y nervioso al no poder explicar por qué los argentinos no llegan a fin de mes.

En lo que se vislumbraba como otra entrevista amena para el mandatario, no pudo evitar levantar la voz simplemente cuando el conductor le pidió soluciones ante la crisis económica que sacude a casi todos los argentinos.

"Presidente, insisto con esto que el 80% apenas se puede llegar a fin de mes. Y el 60 o 70 llega el día 20", le recriminó Feinmann, en tono respetuoso pero remarcando una preocupación general.

Quizás desacostumbrado a las consultas sobre su gestión, Milei contestó con mal tono pero sin dar respuestas. "A ver, entonces, emitiendo no se arregla. ¿Cómo quiere que lo arregle? Vamos, dígame. ¿Cómo le pongo plata a la gente?", lo cruzó.

"El economista es usted. A ver, digamos ¿Usted es especialista en crecimiento con y sin dinero, presidente?", le recordó el periodista, con algo de ironía, a un mandatario que ratificó ser "especialista en crecimiento económico con y sin dinero", pero que no logra resolver los problemas habituales de los argentinos.

Así, el libertario sostuvo que no resuelve el problema "imprimiendo papelitos" ni "tomando deuda", y entonces nunca dijo cómo arreglarlo.

De todos modos, no fue el único momento de tensión entre Milei y Feinmann, que volvieron a cruzarse cuando hablaron de la renuncia de José Luis Espert y de sus vínculos con el presunto narcotraficante Fred Machado.

Cuando el periodista le preguntó por el "daño electoral que le hizo a la campaña los vínculos narcos de Espert", el Presidente intentó desmentir algo que fue reconocido por el propio excandidato. "Yo no creo que Espert tenga vínculos narcos. O sea, eso fue parte de una campaña sucia", insistió.

"Básicamente entiendo que él no respondió en su momento de la manera correcta", argumentó Milei, pero Feinmann lo cruzó y afirmó que el diputado mintió", y apuntó: "Creo que le mintió a usted también. No le contó toda la historia".

De todos modos, el mandatarios sostuvo que fue una "operación para que no se discutiera lo que se tenía que discutir la campaña", y otra vez nervioso, sentenció: "¿ Y a mí qué me importa mirar para atrás? Yo necesito, digamos, seguir para adelante y ahora, digamos, con el Colo Santilli y con Karen Reichardt le estamos haciendo todo lo posible para recortar toda la distancia que tenemos".

"Listo, digo, o sea, basta de mirar para el pasado. Digo, ya está, está terminado. ¿Qué quiere? ¿Que me ponga a llorar?", concluyó un enojado Milei.

fuente: Minuto1

