Jaldo: "todo lo que se avance negativamente sobre las universidades públicas se está haciendo un daño irreparable a la Argentina"

El gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, analizó el paro docente nacional que tuvo lugar el 14 de octubre, convocado por la Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).

Durante su exposición, Jaldo se refirió al rol del Estado en materia educativa y a las implicancias de las decisiones presupuestarias adoptadas a nivel nacional. “Creo que es de público conocimiento que el Gobierno nacional ha fijado una postura muy clara en todo lo que tiene que ver el Estado, y en ese sentido el Estado también incluye a las universidades que son públicas, que nos han permitido tanto a los que tienen recursos como a los que no tienen recursos poder cursar sus estudios, poder recibirse, poder tener un título universitario, poder tener un trabajo digno y, por qué no decir, formar una familia y vivir dignamente. Eso es la educación pública”, afirmó.

El mandatario remarcó la diferencia entre la educación pública y privada, y señaló las consecuencias de una eventual reducción presupuestaria. “También existe una educación privada, pero eso está limitada para aquellas familias que pueden pagar una cuota. Por eso, todo lo que se avance negativamente sobre las universidades públicas se está haciendo un daño irreparable a la Argentina”, expresó.

En ese sentido, Jaldo advirtió: “Todo el presupuesto que se recorte en educación, evidentemente estamos imposibilitando que muchas familias, que muchos jóvenes puedan estudiar. Y yo soy un convencido que a estos índices de pobreza, a estos índices de indigencia, los vamos a sacar educando al pueblo, educando a los argentinos, dándole la posibilidad que estudien, que se profesionalicen, para que puedan tener luego un trabajo”.

Asimismo, manifestó su desacuerdo con las medidas de ajuste implementadas sobre el sistema universitario. “No coincidimos ni estamos de acuerdo para nada con todos estos ajustes que se hacen a nuestras universidades. Se está privando a muchos jóvenes argentinos poder cursar sus estudios”, señaló.

Por último, el gobernador en uso de licencia sostuvo que la transparencia y el diálogo resultan fundamentales para alcanzar acuerdos en el ámbito universitario. “Quienes administran las universidades tienen que mostrar los números, tienen que tener una administración transparente y no se tienen que oponer a las auditorías. Es decir, como el gobierno por ahí toma decisiones unilaterales de reducir los presupuestos, quienes conducen las universidades tienen que poner los números sobre la mesa, tienen que permitir las auditorías, y de esa manera, a través del diálogo y del consenso, no hay duda que vamos a llegar a un acuerdo”, afirmó.

Jaldo concluyó que el objetivo común debe centrarse en garantizar el acceso a la educación pública para las generaciones presentes y futuras. “En definitiva, quienes se benefician o quienes se perjudican son las presentes generaciones y futuras que quieren educarse en la educación pública, porque hoy no tienen otra alternativa”, cerró.

