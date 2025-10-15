Hermanos condenados por intentar estafar al Estado Provincial

Dos hermanos, de 42 y 37 años, propietarios de una concesionaria de autos, fueron condenados por el delito de fraude en perjuicio de la Administración Pública en grado de tentativa. Se les impuso una pena de un año y cuatro meses de prisión condicional con cumplimiento de reglas de conducta por el lapso de dos años.

Los acusados fueron denunciados en marzo de 2023 por la falta de entrega de dos vehículos por parte de su firma al Ministerio de Gobierno Derechos Humanos, Trabajo y Justicia de la Provincia de Salta.

El denunciante refirió que el 29 de diciembre de 2022 se pagó a la empresa concesionaria una suma aproximada de 24 millones de pesos por la compra de dos vehículos (una camioneta Nissan Frontier y una camioneta Renault Alaskan). Ambos fueron facturados y el dinero se transfirió vía CBU. Vencidos los plazos de entrega se intimó a los imputados sin que dieran respuesta.

La justicia de Salta les ordenó entregar a la Provincia en un plazo de diez días las dos camionetas cero kilómetro en cuestión, además de mantener el embargo preventivo sobre un inmueble ubicado en el barrio Praderas de San Lorenzo hasta que se haga efectiva la entrega de ambos vehículos.

