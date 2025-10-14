Trump a Milei: "no seremos generosos con Argentina, si pierdes la elecciones"

El presidente Javier Milei y la comitiva argentina mantuvieron un almuerzo en la Casa Blanca junto a su par de EEUU, Donald Trump y al titular del Tesoro, Scott Bessent, luego de que se confirmara la asistencia financiera otorgada a la Argentina. Trump le brindó un fuerte respaldo a Milei, pero lo ligó al resultado de las próximas elecciones legislativas: "Si Milei pierde las elecciones, no seremos generosos con Argentina".

Como adelantó Ámbito, los líderes no mantuvieron una bilateral, sino que compartieron un almuerzo junto a sus comitivas, del que participa la prensa. Tras una breve alocución de Milei en la que agradeció a Trump por el rescate de los rehenes argentinos en Gaza, Trump se metió en la política interna de la Argentina y aseguró: "Acá estamos dándote un apoyo para las elecciones".

Trump dejó en claro que Argentina es uno de los aliados de EEUU en América del Sur junto a El Salvador y Costa Rica. "Estamos apoyando una gran filosofía. Es ideológico el apoyo", afirmó. "Si a la Argentina le va a bien, otros lo van a seguir", agregó.

“No vamos a ignorar a nuestros aliados y es mejor formar puentes económicos con nuestros aliados. Es una gran oportunidad para los argentinos”, prometió Bessent.

Más tarde y como es habitual, Milei agradeció al presidente Trump y celebró la reunión en X: “Muchas gracias Presidente Trump por recibirme en la Casa Blanca… Los argentinos saben que la principal potencia del mundo continuará apoyándonos salvo que volvamos a abrazar el populismo. ¡Viva la libertad, carajo!”.

Muchas gracias Presidente Trump por recibirme en la Casa Blanca. Desde antes de ser Presidente vengo sosteniendo que la República Argentina debe ser una aliada estratégica de los Estados Unidos de América y ahora que el pueblo argentino confió en mí para guiar los destinos de… pic.twitter.com/JfGs0DnIyw — Javier Milei (@JMilei) October 14, 2025

con información de: Ámbito

