Trump a Milei: "no seremos generosos con Argentina, si pierdes la elecciones"

14/10/2025

El presidente Javier Milei y la comitiva argentina mantuvieron un almuerzo en la Casa Blanca junto a su par de EEUU, Donald Trump y al titular del Tesoro, Scott Bessent, luego de que se confirmara la asistencia financiera otorgada a la Argentina. Trump le brindó un fuerte respaldo a Milei, pero lo ligó al resultado de las próximas elecciones legislativas: "Si Milei pierde las elecciones, no seremos generosos con Argentina".

Como adelantó Ámbito, los líderes no mantuvieron una bilateral, sino que compartieron un almuerzo junto a sus comitivas, del que participa la prensa. Tras una breve alocución de Milei en la que agradeció a Trump por el rescate de los rehenes argentinos en Gaza, Trump se metió en la política interna de la Argentina y aseguró: "Acá estamos dándote un apoyo para las elecciones".

Trump dejó en claro que Argentina es uno de los aliados de EEUU en América del Sur junto a El Salvador y Costa Rica. "Estamos apoyando una gran filosofía. Es ideológico el apoyo", afirmó. "Si a la Argentina le va a bien, otros lo van a seguir", agregó.

“No vamos a ignorar a nuestros aliados y es mejor formar puentes económicos con nuestros aliados. Es una gran oportunidad para los argentinos”, prometió Bessent.

Más tarde y como es habitual, Milei agradeció al presidente Trump y celebró la reunión en X: “Muchas gracias Presidente Trump por recibirme en la Casa Blanca… Los argentinos saben que la principal potencia del mundo continuará apoyándonos salvo que volvamos a abrazar el populismo. ¡Viva la libertad, carajo!”.

