Según el INDEC la inflación de septiembre fue de solo 2.1%

Por primera vez desde abril el IPC superó el 2% y cerró en línea con la expectativa del mercado. La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (+3,1%) por subas en Alquiler de la vivienda, seguida de Educación (+3,1%) y Transporte (+3%).

En un mes marcado por las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires que convulsionó el mercado y generó una depreciación del peso, la inflación de septiembre superó el umbral del 2% por primera vez desde abril y se ubicó en el 2,1%, en línea con la expectativa del mercado, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El índice de precios al consumidor (IPC) acumuló un 22% en los primeros nueve meses del año y la variación interanual se desaceleró al 31,8%.

“Es un buen dato (para el Gobierno)”, evaluó en diálogo con Ámbito Rocío Bisang, economista de EcoGo. En esa línea, la analista destacó que “septiembre fue un mes muy cargado en materia económica”, y enumeró: “La derrota del oficialismo en las elecciones de la Provincia de Buenos Aires, el dólar tocando el techo de la banda que obligó a fuertes intervenciones en el mercado de cambios, el salto del riesgo país hacia la zona de los 1.400 puntos básicos, la baja express de las retenciones y la irrupción en escena de Scott Bessent, titular del Tesoro estadounidense”.

