Romero preside la comisión que deberá hacer un monitoreo al proceso de privatizaciones del Gobierno Nacional

La Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones se reunió esta tarde a partir de las 17 horas en el salón Arturo Illia para elegir a sus autoridades. El senador por Salta Juan Carlos Romero (Cambio Federal) y la diputada Ana María Ianni (Unión por la Patria), fueron elegidos como presidente y vicepresidente respectivamente, mientras que quedó reservada la Secretaría de la Bicameral.

Asimismo, se determinó que los días martes a las 17 horas serán las reuniones de comisión y, en cuanto al plan de trabajo, Romero enfatizó que, "tenemos que seguir este proceso lo más transparente posible para que este cuerpo y la ciudadanía sepan lo que está pasando y, debido a las propuestas de este Gobierno sobre el desarrollo de privatizaciones, es momento de tomar el rol que nos corresponde". Luego, se intercambiaron iniciativas sobre pedidos de informes a responsables de empresas, interventores y a funcionarios del Poder Ejecutivo respecto de los diferentes procesos privatizadores, los cuales se pasaron a la firma de los integrantes de la Bicameral.

En sintonía con lo expresado por Romero, la diputada Ianni expresó "yo celebro estos pedidos de informes, porque me parece que es prudente y necesario que nos tomemos el trabajo de investigar convocando a directivos e interventores pero también quiero proponer la convocatoria al ministro de Economía, Luis Caputo". A su vez, solicitó no perder de vista que, a pesar de los diferentes colores políticos a los que pertenecen los miembros de la comisión, "también somos la voz de la gente".

