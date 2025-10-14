Nuevo Parque Solar en Arauco: la empresa DQD convoca a trabajadores riojanos a trabajar en el proyecto

La empresa DQD inició la etapa de incorporación de personal para la construcción del primer parque solar en Parque Arauco, una obra clave que ampliará la capacidad energética del complejo híbrido eólico-solar y consolidará a La Rioja como referente nacional en energías renovables.

DQD, reconocida por su trayectoria en la construcción de proyectos solares a gran escala, anunció el inicio del proceso de incorporación de personal para la construcción del primer parque solar en Parque Arauco. Esta nueva obra representa un paso fundamental en la expansión del parque híbrido, que ya cuenta con generación eólica en funcionamiento, y refuerza el posicionamiento de La Rioja como una de las provincias líderes en energía limpia y sustentable del país.

La convocatoria laboral se realizará del martes 14 al jueves 16 de octubre, de 10 a 16 horas, en el Comedor del Gran Hotel Arauco (RN60, F5310, Aimogasta). Está dirigida a trabajadores locales de los rubros de la construcción, mecánica, electricidad, electromecánica e ingeniería, así como a operadores de maquinaria, técnicos y operarios civiles.

Desde la empresa señalaron que se valorará la experiencia previa en proyectos de energía renovable y el compromiso con las buenas prácticas de seguridad y medio ambiente. También serán considerados perfiles vinculados a seguridad e higiene, construcciones e ingeniería industrial.

Con esta convocatoria, DQD reafirma su compromiso con el desarrollo local y la generación de empleo riojano, apostando a una transición energética que diversifique la matriz productiva y promueva un futuro más sostenible para toda la región.

Datos útiles:

Lugar : Comedor Gran Hotel Arauco – RN60, F5310, Aimogasta, La Rioja

: Comedor Gran Hotel Arauco – RN60, F5310, Aimogasta, La Rioja Fechas : del martes 14 al jueves 16 de octubre

: del martes 14 al jueves 16 de octubre Horario: de 10 a 16 horas

