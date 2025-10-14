El TC 2000 vuelve al autódromo Martín Miguel de Güemes

“Después de muchos años, el automovilismo nacional regresa al Autódromo Martín Miguel de Güemes. El 22 y 23 de noviembre seremos sede de la 11ª fecha del 46º Campeonato Argentino de TC2000”, anunció esta tarde el gobernador salteño, Gustavo Sáenz.

La potencia y la tecnología del nuevo TC2000 llegan con sus vehículos SUV de 500 hp, los autos más rápidos del país. “No es solo deporte: es impacto social y económico real para nuestra provincia. Significa empleo y trabajo para la hotelería, la gastronomía, el transporte y los proveedores locales; promoción turística de nuestros paisajes y cultura; oportunidades para emprendedores y un fin de semana que moviliza a miles de visitantes de todo el país”.

Para la ocasión la Dirección de Vialidad concretó recientemente obras de mejoramiento en el autódromo Martín Miguel de Güemes para ponerlo en valor. Las maquinarias trabajaron en la reparación de unos 690 metros cuadrados de la pista y en la limpieza del predio. De esta manera, se garantiza el estado óptimo del circuito para la realización de la carrera de TC2000 en Salta.

