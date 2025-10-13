Pagos de la ANSES para hoy lunes

13/10/2025 - Actualizado: 10/10/2025

Hoy lunes 13 de octubre continúan los pagos de las jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignación por Prenatal. Todos incluyen el aumento por movilidad del 1,88 por ciento.

Índice
  1. Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
  2. Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
    1. Asignación por Embarazo
  3. Asignación por Prenatal

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • Titulares de jubilaciones y pensiones mínimas con documentos concluidos en 3 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • Titulares con documentos terminados en 3.

Asignación por Embarazo

  • Titulares con documentos finalizados en 1.

Asignación por Prenatal

  • Titulares con documentos concluidos en 2 y 3.

