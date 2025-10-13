Pagos de la ANSES para hoy lunes
13/10/2025 - Actualizado: 10/10/2025
Hoy lunes 13 de octubre continúan los pagos de las jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignación por Prenatal. Todos incluyen el aumento por movilidad del 1,88 por ciento.
Índice
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- Titulares de jubilaciones y pensiones mínimas con documentos concluidos en 3 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- Titulares con documentos terminados en 3.
Asignación por Embarazo
- Titulares con documentos finalizados en 1.
Asignación por Prenatal
- Titulares con documentos concluidos en 2 y 3.
