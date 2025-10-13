Asesoraron sobre el servicio eléctrico a usuarios de los departamentos de la Poma y Los Andes

El Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta realizó un operativo territorial en los departamentos Los Andes y La Poma, con el objetivo de asistir a los usuarios del servicio eléctrico que reciben suministro a través de la empresa ESED.

ESED es la empresa prestataria encargada de brindar energía a las zonas rurales y aisladas de la provincia, mediante sistemas de generación autónoma como paneles solares domiciliarios, que permiten garantizar el acceso al servicio en localidades sin conexión al sistema interconectado nacional.

Durante la jornada, equipos técnicos y administrativos del Ente realizaron visitas domiciliarias para asesorar a los usuarios, gestionar y renovar subsidios específicos destinados a cubrir los costos asociados a este tipo de prestación.

Estas acciones forman parte del programa “La Ruta del Ente”, una iniciativa que busca acercar los beneficios y herramientas del organismo a cada usuario del interior provincial, promoviendo la inclusión energética y el acceso equitativo a los servicios públicos.

