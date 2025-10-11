Encuentran sin vida al comisario retirado de la Policía de Salta, Vicente Cordeyro

Fuentes policiales de Salta confirmaron el hallazgo sin vida del comisario retirado Vicente Cordeyro, de 64 años, quien permanecía desaparecido desde la mañana del jueves, según consignó el portal Defrentesalta.

El cuerpo fue encontrado en una zona de difícil acceso próxima al Cerro Elefante, en el municipio de San Lorenzo. La Policía de Salta había centrado el operativo en ese sector desde que el vehículo del excomisario, un Volkswagen Surán gris, fuera hallado abandonado en el casco urbano de la localidad el jueves.

El hallazgo se produjo en un área donde en las últimas horas también se había registrado un incendio forestal. Este detalle es crucial para la Fiscalía Penal 2, a cargo del fiscal Ramiro Ramos Ossorio, que ahora trabaja en el lugar para realizar las pericias correspondientes y determinar si la muerte está vinculada a un acto de extrema violencia, a un suicidio o al incendio, abriendo la grave sospecha de un hecho intencional.

La desaparición del comisario retirado fue reportada por sus familiares. De acuerdo con la información publicada por El Tribuno, el hombre había dejado a su hija en una escuela de la zona y desde entonces perdieron contacto.

Se sabía que Cordeyro estaba con su auto, un Volkswagen Surán gris. El auto fue encontrado estacionado frente a la iglesia de San Lorenzo, sin signos de violencia y sin pistas para dar con el hombre.

