Tucumán: 7° Open Internacional de Patín "Copa Jardín de la República"

Con la participación de más de 1000 personas, entre patinadoras nacionales e internacionales y sus acompañantes, Tucumán se prepara para vivir una verdadera fiesta del deporte. El 7° Open Internacional “Copa Jardín de la República” se realizará los días 11 y 12 de octubre en las instalaciones del Club Floresta de la capital tucumana, con la coorganización de la Fundación Cultura de Trabajo Solidario y de Patín Fusion Star y el acompañamiento del Ente Tucumán Turismo.

El lanzamiento estuvo encabezado por el secretario general del Ente, Marcos Díaz y la organizadora María Teresa Safe, junto a entrenadores y patinadoras de los clubes participantes.

Safe detalló que cuentan con más de 400 competidoras en las distintas categorías en las que se divide el certámen y que las entradas tendrán un costo de $4.000 (menores de 5 años ingresan gratis). “Todos los años vivimos con mucho entusiasmo y pasión este evento, es mucho tiempo de trabajo y de difusión para que todo salga como lo esperamos; la invitación es a todos, los que disfrutan del patín y los que desean conocer la disciplina”, expresó la representante de Patín Fusion Star, quien recibió la declaratoria de Interés Turístico por parte de Díaz.

El Open profundiza su internacionalización

El certamen reunirá academias provenientes de Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y España, consolidando a Tucumán como un destino de referencia para el turismo deportivo en el norte argentino.

El evento contará con una categoría de patín adaptado, destacando el compromiso de los organizadores con la inclusión, la integración y la accesibilidad dentro de la disciplina. En ese sentido, el Club Esportiu i Recreatiu Fruitosenc – Àrea La Rosaleda (CEFAR), coordinó con la organización para traer a la patinadora española Vinyet Campillo Feliu, quien acudió a la conferencia en el organismo turístico.

“Vinyet comenzó a patinar en nuestro club a los seis años, y creció en el club. Ella lleva una prótesis en una de sus piernas debido a complicaciones al nacer. Pero en CEFAR tenemos como lema que cualquiera puede patinar, por lo que nos sumamos a su proceso”, contó Marina Pagani, la entrenadora de la joven catalana. ”Vinimos aquí en el marco de una beca llamada Ayúdame a Brillar, y el primer destino que elegimos es Tucumán porque este evento incluye una categoría de patinaje adaptado, algo atípico en España; es un viaje que nos hace mucha ilusión, por Vinyet y por la chance de conocer Tucumán”, concluyó.

Más sobre: Deportes.



