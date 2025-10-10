OpenAI anunció el lanzamiento de Stargate Argentina, un proyecto pionero de infraestructura de inteligencia artificial

En el día de hoy, Sur Energy y OpenAI anunciaron sus planes para el desarrollo de Stargate Argentina, un proyecto pionero de infraestructura de IA que situaría a Argentina a la vanguardia del ecosistema global de inteligencia artificial.

Ambas empresas han firmado una carta de intención (LOI) para colaborar en un proyecto de centro de datos (data center) a gran escala capaz de albergar la próxima generación de computación de IA y alcanzar una capacidad de hasta 500 MW. Este será el primer proyecto Stargate en América Latina, cuyo objetivo es promover el crecimiento impulsado por la IA y, al mismo tiempo, generar beneficios económicos y sociales, así como un acceso equitativo a esta tecnología transformadora.

“Este hito va más allá de la infraestructura. Se trata de poner la inteligencia artificial en manos de la gente de toda la Argentina”, afirmó Sam Altman, CEO de OpenAI.

Sur Energy es el integrador de energía e infraestructura detrás de Stargate Argentina. La compañía liderará la implementación del proyecto, al asegurar que el ecosistema del centro de datos sea alimentado por fuentes seguras, eficientes y sostenibles. Estructurado en el marco de RIGI, el proyecto supondrá una inversión de hasta 25.000 millones de dólares a plena escala, lo que lo posiciona como una de las mayores iniciativas tecnológicas y de infraestructura energética de la historia de Argentina. La inversión se llevará a cabo a través de un joint venture entre Sur Energy y un desarrollador de infraestructura cloud de primer nivel. OpenAI agradece la oportunidad de convertirse en comprador.

“El proyecto Stargate Argentina representa una oportunidad histórica para el país. Combina nuestro potencial único en materia de energías renovables con el desarrollo de una infraestructura crítica para la inteligencia artificial a escala mundial. Esta alianza convierte a Argentina en un actor relevante en el nuevo mapa digital y energético mundial, creando puestos de trabajo de calidad, atrayendo inversiones internacionales y demostrando que la innovación y la energía pueden ser motores complementarios del desarrollo sostenible”, afirmó Emiliano Kargieman, socio de Sur Energy.

Por otra parte, esta alianza busca facilitar la adopción de la tecnología de OpenAI en toda Argentina, como parte de la iniciativa OpenAI for Countries, comenzando por el gobierno. Se espera que esta tecnología ayude a los empleados del gobierno, la administración y las instituciones de investigación argentinas a acelerar su trabajo diario, lo que en última instancia permitirá ahorrar costes y ofrecer mejores servicios a los ciudadanos argentinos.

Acerca de Sur Energy

Sur Energy es una empresa de desarrollo de infraestructura digital enfocada en América Latina, fundada por los empresarios argentinos Matías Travizano y Emiliano Kargieman, junto con Stan Chudnovsky. Implementa proyectos de data center sostenibles que combinan tecnología avanzada y energías renovables para apoyar el crecimiento global de la inteligencia artificial.

Acerca de OpenAI

OpenAI es una empresa dedicada a la investigación y el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) cuya misión es garantizar que la inteligencia artificial general (AGI) beneficie a toda la humanidad. OpenAI ofrece modelos de IA de última generación, como ChatGPT y API empresariales, que están transformando la forma en que las personas trabajan, aprenden e innovan en todos los sectores de la sociedad.

Más sobre: Ciencia y Tecnología.



