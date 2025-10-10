Más de 300 policías brindarán la seguridad para el encuentro entre Gimnasia y Tiro vs Temperley de Buenos Aires

La Policía de Salta diagramó la cobertura de seguridad para el encuentro futbolístico entre Gimnasia y Tiro de Salta y el Club Atlético Temperley de Buenos Aires, que se jugará mañana sábado desde las 20:30 horas en el estadio David Michel Torino por el Torneo Primera Nacional 2025.

El dispositivo está planificado en tres fases y contará con la participación de más de 300 efectivos pertenecientes a unidades especiales, áreas operativas e investigativas de los Distritos de Prevención 1 de Capital.

En cuanto al ingreso, las puertas estarán habilitadas a partir de las 19 hs, por lo que se solicita al público asistir con antelación. Se utilizarán aplicativos de identificación y verificación de antecedentes personales mediante el Sistema Informático de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos. Además, se implementarán filtros de control donde se requerirá DNI y entrada en formato físico.

No se podrá ingresar con pirotecnia, paraguas ni elementos que representen riesgo para la integridad física de las personas.

