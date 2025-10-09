Pagos de la ANSES para hoy
09/10/2025 - Actualizado: 08/10/2025
Hoy jueves 9 de octubre finalizan los pagos de las Pensiones No Contributivas, inician los de las Asignaciones de Pago Único, Asignación por Embarazo, Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad. En tanto, continúan los de las jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo. Todos incluyen el aumento por movilidad del 1,88 por ciento.
Pensiones No Contributivas
- Titulares con documentos finalizados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- Titulares de jubilaciones y pensiones mínimas con documentos concluidos en 1 y 2 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- Titulares con documentos terminados en 1 y 2.
Asignación por Embarazo
- Titulares con documentos finalizados en 0.
Asignación por Prenatal
- Titulares con documentos concluidos en 0 y 1.
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones de documento hasta el 10 de noviembre.
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
- Todas las finalizaciones de documento hasta el 10 de noviembre.
Más sobre: Actualidad.
Deja una respuesta
Noticias relacionadas