Pagos de la ANSES para hoy

09/10/2025 - Actualizado: 08/10/2025

Hoy jueves 9 de octubre finalizan los pagos de las Pensiones No Contributivas, inician los de las Asignaciones de Pago Único, Asignación por Embarazo, Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad. En tanto, continúan los de las jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo. Todos incluyen el aumento por movilidad del 1,88 por ciento.

Pensiones No Contributivas

  • Titulares con documentos finalizados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • Titulares de jubilaciones y pensiones mínimas con documentos concluidos en 1 y 2 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • Titulares con documentos terminados en 1 y 2.

Asignación por Embarazo

  • Titulares con documentos finalizados en 0.

Asignación por Prenatal

  • Titulares con documentos concluidos en 0 y 1.

Asignación por Maternidad

  • Todas las terminaciones de documento hasta el 10 de noviembre.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

  • Todas las finalizaciones de documento hasta el 10 de noviembre.

