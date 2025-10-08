Paso a Paso: como realizar el trámite de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) totalmente digital

La ANSES informó que desde ahora las personas ya pueden acceder a la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) en forma 100% digital, ágil y sin moverse de su casa.

Esta nueva modalidad está disponible a través de mi ANSES las 24 horas, lo que permite realizar el trámite ingresando a través de una computadora o desde un celular.

La PUAM garantiza una cobertura previsional a quienes tengan 65 años o más y no cobren jubilación o pensión de un organismo nacional, de cajas o institutos provinciales o municipales, ni Prestación por Desempleo.

Es importante aclarar que, antes de comenzar la gestión, es necesario contar con la Clave de la Seguridad Social activa y revisar que los datos personales, familiares y de contacto estén actualizados y verificados en mi ANSES.

Paso a paso

Ingresar a mi ANSES, verificar los datos de contacto y domicilio registrados. En caso de ser necesario actualizarlos, se pueden modificar en Información Personal > Domicilio y datos de contacto. Seleccionar Solicitud de Prestaciones > Pensión Universal para el Adulto Mayor. Seguir los pasos indicados.

Finalmente, el sistema indicará que la solicitud de la PUAM fue enviada exitosamente.

El seguimiento del trámite podrá llevarse a cabo desde mi ANSES, opción Información Personal > Consulta de expediente.

Sobre la PUAM

Esta prestación de carácter vitalicio y no contributivo es equivalente al 80 por ciento de un haber mínimo y se actualiza, mensualmente, por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Las personas que cobran esta pensión cuentan con cobertura de salud, servicios de PAMI y asignaciones familiares (por Hijo/Hijo con Discapacidad, por Cónyuge y Ayuda Escolar Anual).

Para más información, ingresar en: https://www.anses.gob.ar/jubilaciones-y-pensiones/como-obtener-mi-pension/pension-universal-para-el-adulto-mayor-puam

Más sobre: Actualidad.



