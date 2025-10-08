Escuelas de la Quebrada del Toro participaron del "Campamento 2025"

Nuevamente las escuelas de la Quebrada del Toro, departamento de Rosario de Lerma (Salta), llevaron a cabo el "Campamento 2025" en el camping municipal de la localidad de Campo Quijano.

Fueron dos días de actividades deportivas y recreativas, que se llevan a cabo anualmente, para que los alumnos vivan unos días diferentes, puedan compartir y socializar con los niños de las otras escuelas.

Las jornadas incluyeron a maestros, cocineros y algunos padres que colaboraron con los organizadores.

Participaron las escuelas de los siguientes parajes: El Rosal, Finca El Toro, Potrero de Chañi, El Cruce, Ingeniero Maury, San Bernardo de las Zorras, Finca Cámara, Las Cuevas, Gobernador Solá, Mollar y Cerro Negro de Tejada.

El primer día se llevó a cabo un torneo de fútbol y otros juegos donde los alumnos deben mostrar sus destrezas físicas, siempre en un marco de sana competencia y amistad.

Al terminar la tarde, todos los niños se reunieron en el salón del camping donde se les brindó merienda además de la entrega de premios a los equipos ganadores. La actividad continuó con representación de la Pachamama y de actividades de los cerros.

Ya por la noche compartieron un divertido fogón con cantos y danzas.

Las maestras organizadoras, Alejandra Barboza y Verónica Hurtado agradecen al Intendente Alberto Corral de San Antonio de los Cobres, Diputado Antonio Corral y al Intendente Lino Yonar de Campo Quijano y a la Fundación Alfarcito.






