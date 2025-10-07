Salta creará una Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental y Consumos Problemáticos (RISAMC), convocan a profesionales a inscribirse

El Gobierno de la Provincia, mediante la Resolución N° 1865 del Ministerio de Salud Pública, autorizó la creación de la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental y Consumos Problemáticos (RISAMC), dependiente de la Secretaría de Salud Mental y Adicciones.

La creación de esta nueva residencia se enmarca en la necesidad de asegurar la capacitación y el recurso humano especializado en el modelo de Salud Mental y Consumos Problemáticos. Esta urgencia se hizo aún más evidente ante el anuncio del Ministerio de Salud de la Nación de no ofrecer el financiamiento nacional para las residencias RISaM/RISaMC a partir del ciclo de ingreso 2025, lo que generó una preocupación en el sector de salud mental en la provincia.

Martín Teruel, secretario de Salud Mental y Adicciones, hizo hincapié en que se continúa “apostando a la estrategia de acercar salud a la población y que esa salud pública sea de calidad. Esta resolución garantiza que tendremos profesionales formados con una perspectiva integral, interdisciplinaria y comunitaria, capaces de responder a la realidad de Salta y de efectivizar las prácticas adecuadas en el Primer y Segundo Nivel de Atención, tal como lo exige la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657".

Detalles de la nueva Residencia

La residencia tendrá su sede en la Secretaría de Salud Mental y Adicciones (Adolfo Guemes 650 - Salta Capital) y sus dispositivos asociados, con una duración de tres años y una estructura totalmente interdisciplinaria.

Contempla una primera cohorte anual de seis profesionales (dos de Psicología, dos de Trabajador Social y dos de Enfermería) con una duración de tres años. La provincia garantiza así que los futuros profesionales estarán formados con una perspectiva integral, interdisciplinaria y comunitaria, capaz de responder a la realidad de Salta.

Para cubrir los cupos de la nueva RISAMC y otras residencias provinciales, se ha lanzado un Concurso Extraordinario con el siguiente cronograma:

la convocatoria se extiende del 08 al 13 de octubre de 2025 ,

, mientras que la i nscripción en SEDE y presentación de documentación se realizará del 14 al 17 de octubre de 2025, en el horario de 08:00 a 12:00 hs .

y presentación de documentación se realizará del 14 al 17 de octubre de 2025, en el horario de 08:00 a 12:00 hs el EXAMEN tendrá lugar el 27 de octubre de 2025 , de 09:00 a 10:30 hs.

La Adjudicación en Programa de Residencias Profesionales está prevista para el 30 y 31 de octubre,

y el Inicio de las Residencias será el 3 de noviembre de 2025.

Sec. Prensa Salta

