Jaldo y su consejo para Sáenz: "Tucumán tuvo buenos resultados a través del diálogo"

El gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, se refirió a la protesta frente a la Casa Rosada que realizó su par de la Provincia de Salta, Gustavo Sáenz, para exigir la reactivación de la obra pública. El reclamo se manifestó mediante una guitarreada simbólica.

“Ese tipo de actitudes están bien”, valoró Jaldo. Sin embargo, remarcó que en el caso de Tucumán “las cosas que nosotros pudimos conseguir para la provincia lo hicimos a través del diálogo”.

En ese marco, indicó que “los gobernadores son elegidos por la voluntad popular, por eso tenemos toda la autoridad y toda la responsabilidad para hablar con un ministro de la Nación y hasta para hablar con el presidente”.

“Yo siempre prefiero el diálogo, y a través del diálogo hemos tenido buenos resultados en la Tucumán, donde todavía la Nación no ha cumplido el 100% de los compromisos que tiene con nuestra provincia, pero vamos a seguir trabajando y seguramente, por cansancio, el gobierno nacional le va a dar a Tucumán lo que por ley y derecho le corresponde”, concluyó Jaldo.

*imagen de archivo e ilustrativa

