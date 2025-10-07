Con precios imperdibles, "el Mercado en tu Barrio" se traslada al predio de la UNSa

Una nueva edición de “el Mercado en tu Barrio”, vuelve este miércoles 8, al predio de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) en el ingreso por avenida Bernardo Houssay 450.

Desde las 11 y hasta las 17 hs, los vecinos podrán encontrar alimentos, carnes, pollos, productos regionales, limpieza y panificados con importantes descuentos.

Al respecto, Agustina Agolio, secretaria de Gobierno de la comuna capitalina, indicó que “este mercado se consolidó gracias al trabajo conjunto entre la Municipalidad, las empresas y los productores locales, respondiendo a un pedido de los vecinos que necesitaban acceder a buenos precios. Seguiremos acercando este espacio a distintos puntos de la ciudad, ayudando a las familias salteñas. Los esperamos a todos”.

Algunas de las ofertas que estarán disponibles mañana en diferentes productos:

Carne

4 kg Asado surtido: $25.999,99

Matambre / Queperí: $11.999,99 el kg

Sobaco / Tapa de nalga: $9.999,99 el kg

Carré de cerdo: $4.799,99 el kg

Hígado / Chinchulín: $2.299,99 el kg

Pollo (pata muslo): $2.199,99 el kg

Chorizo / Morcilla: $3.999,99 el kg

Panificados

Tiras, tortillas, surtidos o facturas (porciones): $1.000

Pan de naranja / anís / pan dulce (grande): $600

Viena: $600

Pan de hamburguesa (x6): $700

Prepizza (x3): $1.200

Cremona / Tortillón / Porteño / Trenzado: $700

Pollos y derivados

Pechuga: $7.900/kg

Alitas: $2.400/kg

Trozado: $2.300/kg

Pollo entero: $2.900/kg

Presas mixtas (PM): $2.600/kg

Milanesas: $7.000/kg

Albóndigas, patitas y hamburguesas: $4.400/kg

Albóndigas JyQ / Bocaditos JyQ: $4.700/kg

Hamburguesas de espinaca: $4.600/kg

Verduras:

Lechuga: 2 x $1.000

Acelga: $1.500

Atado de remolacha: $1.000

Atado de espinaca: $1.000

Habas (kg): $1.000

Zapallitos: 2 kg x $1.000

Pepino (kg): $1.000

Angolita (kg): $1.000

Cebolla: 2 kg x $1.000

Huevos

Selección x20: $3.600

Medianos x20: $3.000

Selección x30: $5.300

Medianos x30: $5.000

Súper selección x20: $3.800

Artículos de Limpieza

Combo limpieza – $9.000 Incluye 5 L de detergente + lavandina + desodorante

Combo lavado – $8.000 Incluye 5 L de jabón para ropa + suavizante

Ambos combos incluyen envases y voucher

Otros productos

Combo salame + queso de vaca o cabra (500 g aprox): $15.000

Aceite de oliva extra virgen: $18.000

Nueces Chandler: $10.000

Pasas de uva: $4.000

Almendras: $6.000

Aceitunas 00 (1½ kg): $18.000

Más sobre: Salta.



