Con precios imperdibles, "el Mercado en tu Barrio" se traslada al predio de la UNSa
07/10/2025
Una nueva edición de “el Mercado en tu Barrio”, vuelve este miércoles 8, al predio de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) en el ingreso por avenida Bernardo Houssay 450.
Desde las 11 y hasta las 17 hs, los vecinos podrán encontrar alimentos, carnes, pollos, productos regionales, limpieza y panificados con importantes descuentos.
Al respecto, Agustina Agolio, secretaria de Gobierno de la comuna capitalina, indicó que “este mercado se consolidó gracias al trabajo conjunto entre la Municipalidad, las empresas y los productores locales, respondiendo a un pedido de los vecinos que necesitaban acceder a buenos precios. Seguiremos acercando este espacio a distintos puntos de la ciudad, ayudando a las familias salteñas. Los esperamos a todos”.
Algunas de las ofertas que estarán disponibles mañana en diferentes productos:
Carne
- 4 kg Asado surtido: $25.999,99
- Matambre / Queperí: $11.999,99 el kg
- Sobaco / Tapa de nalga: $9.999,99 el kg
- Carré de cerdo: $4.799,99 el kg
- Hígado / Chinchulín: $2.299,99 el kg
- Pollo (pata muslo): $2.199,99 el kg
- Chorizo / Morcilla: $3.999,99 el kg
Panificados
- Tiras, tortillas, surtidos o facturas (porciones): $1.000
- Pan de naranja / anís / pan dulce (grande): $600
- Viena: $600
- Pan de hamburguesa (x6): $700
- Prepizza (x3): $1.200
- Cremona / Tortillón / Porteño / Trenzado: $700
Pollos y derivados
- Pechuga: $7.900/kg
- Alitas: $2.400/kg
- Trozado: $2.300/kg
- Pollo entero: $2.900/kg
- Presas mixtas (PM): $2.600/kg
- Milanesas: $7.000/kg
- Albóndigas, patitas y hamburguesas: $4.400/kg
- Albóndigas JyQ / Bocaditos JyQ: $4.700/kg
- Hamburguesas de espinaca: $4.600/kg
Verduras:
- Lechuga: 2 x $1.000
- Acelga: $1.500
- Atado de remolacha: $1.000
- Atado de espinaca: $1.000
- Habas (kg): $1.000
- Zapallitos: 2 kg x $1.000
- Pepino (kg): $1.000
- Angolita (kg): $1.000
- Cebolla: 2 kg x $1.000
Huevos
- Selección x20: $3.600
- Medianos x20: $3.000
- Selección x30: $5.300
- Medianos x30: $5.000
- Súper selección x20: $3.800
Artículos de Limpieza
- Combo limpieza – $9.000 Incluye 5 L de detergente + lavandina + desodorante
- Combo lavado – $8.000 Incluye 5 L de jabón para ropa + suavizante
Ambos combos incluyen envases y voucher
Otros productos
- Combo salame + queso de vaca o cabra (500 g aprox): $15.000
- Aceite de oliva extra virgen: $18.000
- Nueces Chandler: $10.000
- Pasas de uva: $4.000
- Almendras: $6.000
- Aceitunas 00 (1½ kg): $18.000
