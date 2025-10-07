Avanzan con el cumplimiento de la sentencia judicial que restituye el boleto gratuito a los estudiantes de la UNSa

La Universidad Nacional de Salta (UNSa) informó que está dando cumplimiento efectivo a la sentencia judicial que restituye el Boleto Estudiantil Gratuito a la Comunidad Universitaria.

El pronunciamiento judicial fue dictado el 11 de septiembre de 2025 por el Juzgado de Minas de Salta, a cargo de la Dra. Victoria Mosman, en la causa “Usuarios y Consumidores Unidos vs. SAETA S.A. y AMT – Amparo colectivo” (Expte. MIN – 852644/24)". La resolución reconoce la plena vigencia del derecho al transporte gratuito para estudiantes universitarios regulares e ingresantes, conforme a lo establecido por la Ley Provincial N.º 8030.

La sentencia establece que las resoluciones N.º 13/24 y 241/24 de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), que imponían requisitos académicos adicionales, son contrarias a derecho y vulneran tanto la normativa vigente como la autonomía universitaria consagrada en el artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional.

El tribunal subrayó que la definición de “alumno regular” es una competencia exclusiva de las universidades, por lo que ni SAETA ni la AMT tienen atribuciones para modificar o condicionar dicho criterio. En ese marco, se ordenó restituir de forma inmediata el beneficio del boleto gratuito, respetando los lineamientos de la Universidad y sin discriminación entre estudiantes avanzados y nuevos ingresantes.

En ejercicio de su autonomía institucional, y en línea con su compromiso con la educación pública, inclusiva y de calidad, la UNSa se encuentra trabajando activamente para implementar las medidas ordenadas por la Justicia.

El secretario de Asuntos Jurídicos de la UNSa, Abog. Daniel David Mansilla Muñoz, destacó que, más allá de que la sentencia aún no está firme — las partes demandadas pueden apelar—, el carácter de acción de amparo le otorga vigencia inmediata, dado que cualquier recurso carece de efecto suspensivo.

