Zonas de la Capital donde se instalaron cámaras de fotomultas por no usar cinturón y uso del celular

La Municipalidad de Salta anunció que se colocaron cámaras que toman el no uso del cinturón de seguridad y el uso del celular mientras se conduzca, dos en la pasarela de Villa Palacios, una en Ruta 26 y Mar de Java y otra en Independencia y Santa Fe.

Además, se pondrán cuatro tótems, uno en cada zona (norte, sur, este y oeste), que captarán las velocidades y los datos de los vehículos.

Destacan que todo esto estará señalizado con cartelería, ya que se busca que tengan un rol preventivo y aclaran que la ubicación en la que se coloca cada cámara o tótem tiene un alto grado de siniestralidad.

Remarcan además que ya existen cámaras fiscalizadoras en los siguientes lugares:

Av. Paraguay y Av. Ragone (Ascendente)

Av. Paraguay y Av. Chile (Ascendente)

Av. Yrigoyen y Av. Independencia (Ascendente)

Av. Belgrano y Pueyrredón

Av. Bicentenario y Paseo Güemes (Ascendente)

Colectora Acceso Barrio Aráoz y Av. Banchik

Av. Jujuy y La Rioja

Av. Bolivia y Francisco Aguirre (Descendente)

RN 51 KM 2,6 (Ascendente y descendente)

RN 51 Y Av. Banchik 6010 (Ascendente y descendente)

RP 28, Av. Perón 4260 (Descendente)

Av. Bolivia 5150 (Ascendente y Descendente)

Av. Bolivia 2340 (Descendente)

Av. Arenales 1700 (Carril rápido ascendente)

Av. Tavella 3650 (Carril rápido descendente)

Av. Juan Pablo XXIII y Luis Güemes (Ascendente)

RN 9, Av. Asunción KM1591 (Carril 1° Ascendente)

RN 9, Av. Asunción KM1591 (Carril 2° Ascendente)

Aclaran que con la presencia de los elementos fiscalizadores, los siniestros disminuyeron en diferentes zonas y piden a los conductores tengan en cuenta la necesidad de cumplir con las normas de tránsito.

