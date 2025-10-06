La policía vial detectó a 265 conductores alcoholizados

Efectivos policiales de la Dirección General de Seguridad Vial de Salta, durante el fin de semana que acaba de pasar, realizaron controles viales y de alcoholemia en distintos puntos fijos y móviles de las rutas provinciales, nacionales y calles de la provincia. Luego de realizar 6.700 tests de alcoholemia, lograron detectar a 265 conductores alcoholizados, quienes fueron sancionados.

En toda la provincia, controlaron 10.154 vehículos y como resultado labraron 1.186 actas de infracción a las normativas viales, en su mayoría por incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito.

Cabe destacar que la Subsecretaría de Seguridad Vial refuerza el trabajo preventivo y de concientización vial con el propósito de promover cambios de conducta en la ciudadanía y reducir los índices de siniestralidad en Salta. En este sentido, se recuerda que en la provincia rige la Ley de Tolerancia Cero, que prohíbe conducir con cualquier nivel de alcohol en sangre.

