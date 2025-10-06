Barrios de la ciudad de Orán donde el Registro Civil realiza trámites de DNIs y Pasaportes

El Registro Civil de Salta mantiene operativos tanto en la capital como en el interior provincial; la titular del organismo, Fernanda Ubiergo, informó que desde este lunes 6 hasta el viernes 10 de octubre inclusive se desarrollarán distintas jornadas de atención en la ciudad de Orán.

Hoy lunes 6 de octubre el móvil estará en Los Andes esquina Córdoba, en el barrio San Expedito.

el móvil estará en Los Andes esquina Córdoba, en el barrio San Expedito. Mañana martes 7 , las actividades continuarán en Luis Burela esquina Mitre, en el barrio Mitre.

El miércoles 8 se atenderá en la sede de la Universidad Nacional de Salta, ubicada en avenida Fassio esquina Chaco.

El jueves 9 , las acciones seguirán en Alvear esquina Los Cedros, en el barrio 17 de Octubre.

El viernes 10 la atención será en Corrientes esquina Martín Fierro, en el barrio Taranto.

En todos los casos, la atención comenzará a partir de las 9 de la mañana y se entregarán 120 turnos por orden de llegada.

Costos y medios de pago

DNI regular: $7.500

DNI exprés: $18.500

Pasaporte regular: $70.000

Pasaporte exprés: $150.000

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, de acuerdo con la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) en conjunto con ANSES al iniciar el trámite.

Se recuerda que todos los pagos deben efectuarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.

