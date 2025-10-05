Oificial de la policía de Salta imputado por delitos de hurto por faltante de dinero bajo su custodia

La fiscal penal 1 de Orán (Salta), Daniela Murua, imputó a un oficial de policía por los delitos de hurto calificado con llave retenida en concurso real, con incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La causa se originó tras la denuncia de personal jerárquico, que reveló irregularidades en la custodia de bienes secuestrados en la Brigada de Investigaciones de Orán, donde el imputado prestaba funciones hasta julio.

Según la investigación, el oficial habría retenido una llave de un cofre bajo su responsabilidad, lo que facilitó la sustracción de una importante suma de dinero perteneciente a una causa penal. Además, se detectaron contradicciones en su declaración y una demora injustificada en cumplir con una orden fiscal que disponía la entrega de esos bienes.

Como parte de la investigación, la fiscal Murua procedió al secuestro de su teléfono celular y otros elementos de interés, y se recabaron muestras periciales.

No se descarta que, conforme avance la investigación, se amplíen las imputaciones o se adopten nuevas medidas en el marco de la causa.

MPF Salta

*imagen ilustrativa

