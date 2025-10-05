Asediado por acusaciones de vínculos al narcotráfico, Espert renunció a su candidatura a diputado

El candidato a diputado por La Libertad Avanza (LLA) en la Provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, anunció este domingo su renuncia a su candidatura en medio del escándalo por sus vínculos con Fred Machado, un empresario argentino acusado de lavado de dinero del narcotráfico.

POR LA ARGENTINA, DOY UN PASO AL COSTADO Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla. En estas elecciones la Argentina tiene, una vez más, la oportunidad de dar vuelta la… — José Luis Espert (@jlespert) October 5, 2025

A pesar de la drástica decisión, surgen dudas sobre qué pasará con las boletas, de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre.

La renuncia del economista se produce en una situación logística compleja; debido a que este año se implementa la Boleta Única de Papel, y dado que las papeletas ya fueron impresas y estaban listas para ser distribuidas desde el 29 de septiembre, no habría tiempo material para reimprimir las boletas.

Además, el costo millonario de reimprimir todas las boletas sería otro motivo para desalentar esta opción.

Con la salida de Espert, la lista de LLA sufriría un reordenamiento automático:

La periodista, conductora y modelo Karen Reichardt, quien era la segunda candidata, ascenderá y ocupará el primer lugar de la lista.

El diputado del PRO, Diego Santilli, que se encontraba en tercer lugar, pasará a ser el segundo candidato.

La situación de Espert recuerda un precedente similar en el partido de Mauricio Macri en 2015, cuando el periodista Fernando Niembro fue desplazado de su lista, enfrentando entonces un problema similar con la impresión de las papeletas.

*con información de agencia NoticiasArgentinas

