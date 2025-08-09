Tucumán será sede del Primer Simposio Internacional de Drones
09/08/2025
Este evento pionero en Sudamérica reunirá a especialistas, investigadores y empresas líderes —tanto nacionales como internacionales— para debatir sobre los avances, desafíos y oportunidades que ofrece la tecnología de aeronaves no tripuladas.
Durante dos jornadas intensas, el Simposio será un espacio clave para:
- Conocer las últimas tendencias en inteligencia artificial aplicada a drones.
- Abordar temas cruciales como la seguridad en el espacio aéreo.
- Descubrir nuevas aplicaciones comerciales y productivas.
- Establecer contacto directo con referentes del sector.
Entre las temáticas destacadas del programa:
- Drones en la agricultura del futuro: innovación, precisión y sostenibilidad.
- Agrodrones en acción: aplicación dirigida.
- Explorando la precisión: aplicaciones prácticas en monitoreo, siembra, incendios y fitosanidad.
- Inteligencia artificial, visión computacional y nuevas tecnologías.
- Legislación, ética y seguridad en el uso de drones.
- Herramientas para emprender en el mundo del dron.
- Experiencias que transforman: casos de uso reales en el sector productivo.
Inscripciones: https://intercloudy.contilatam.com/2250/simposio-internacional-de-drones
Consultas: eeafamailla.comunica@inta.gob.ar - informes@srt.org.ar
