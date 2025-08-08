Por presencia de hielo interrumpen el tránsito vehicular en un tramo entre Tafí del Valle y Amaicha del Valle

08/08/2025

La Dirección Provincial de Vialidad de Tucumán (DPV) advirtió que la Ruta Provincial N° 307, en el tramo Tafí del Valle (KM60) a Amaicha del Valle (KM115), se encuentra con el tránsito totalmente interrumpido por la presencia de hielo en la calzada.

La zona más crítica se encuentra entre el KM78 al KM85, por lo que recomiendan a los automovilistas no circular por la zona.

