Inician los pagos de agosto de la ANSES, quienes cobran hoy

08/08/2025 - Actualizado: 07/08/2025

Hoy inician los pagos de Pensiones No Contributivas (PNC), jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignaciones Familiares de PNC. Todos incluyen el aumento por movilidad del 1,62 por ciento.

Índice
  1. Pensiones No Contributivas
  2. Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
  3. Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
  4. Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Pensiones No Contributivas

  • Titulares con documentos terminados en 0 y 1 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • Titulares de jubilaciones y pensiones mínimas con documentos concluidos en 0 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • Titulares con documentos finalizados en 0.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento hasta el 10 de septiembre.

