Inician los pagos de agosto de la ANSES, quienes cobran hoy
08/08/2025 - Actualizado: 07/08/2025
Hoy inician los pagos de Pensiones No Contributivas (PNC), jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignaciones Familiares de PNC. Todos incluyen el aumento por movilidad del 1,62 por ciento.
Índice
Pensiones No Contributivas
- Titulares con documentos terminados en 0 y 1 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- Titulares de jubilaciones y pensiones mínimas con documentos concluidos en 0 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- Titulares con documentos finalizados en 0.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento hasta el 10 de septiembre.
