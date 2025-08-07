Salta: realizan controles preventivos de seguridad en galerías comerciales

Agentes del municipio capitalino realizan operativos especiales en las galerías del centro de la ciudad. La presencia de días fríos, hace que se intensifique el uso de estufas y caloventores en estos locales, poniendo a prueba el sistema eléctrico del lugar.

Hasta el momento se relevaron 23 galerías comerciales que en total contabilizan unos 532 locales. Se realizaron actas de infracción a la administración de 7 galerías.

Además de los controles en los locales, se puso mucha atención en las condiciones de habilitación de las administraciones de las galerías. Se revisó documentación y servicios vigentes de bomberos, pólizas de seguro, cobertura de emergencias médicas, estudios de seguridad, desinfección, señalización correcta de las salidas de emergencias y matafuegos.

Las infracciones que se realizaron fueron por falta de habilitación, certificado de bomberos o falta de matafuegos. Sin embargo el objetivo general de estos operativos es llevar al cumplimiento de los requerido: son controles preventivos.

“Entre las recomendaciones se sugiere no sobrecargar enchufes y zapatillas. Despejar tableros y artefactos eléctricos, tomacorrientes, enchufes y extintores. También se sugiere no usar sahumerios y/o incienso y se insta a adecuar cableados y liberar vías de evacuación para la normal circulación entre los locales” precisó Matías Muntowyler, director del área.

Los operativos continuarán en más galerías, con vistas a los operativo por el Milagro y se reforzarán en los casos que se hayan hecho recomendaciones de seguridad.

